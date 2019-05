Ajax, arriva il primo trionfo stagionale: battuto 4-0 il WIllem II in finale di Coppa d'Olanda

L'Ajax conquista il primo successo della stagione: 4-0 al Willem II in finale di Coppa d'Olanda. È ancora in corsa per Eredivisie e Champions League.

Tra il sogno e l'obiettivo Eredivisie, l' comincia l'ultimo mese della sua stagione con un successo. La squadra di Ten Hag si è aggiudicata la 'KNVB beker', la Coppa d' : è il primo successo stagionale.

Nella finale giocata al De Kuip, stadio di Rotterdam e casa dei rivali storici del , l'Ajax ha battuto 4-0 il Willem II , squadra ottava in classifica di Eredivisie, in una partita controllata e vinta con merito.

Le prime reti sono arrivate già nel primo tempo, nel giro di due minuti tra il 38' e il 39': l'uno-due letale porta le firme di due veterani come Daley Blind e Klaas-Jan Huntelaar , quest'ultimo schierato al posto di Neres nel tridente con Tadic e Ziyech. Nella ripresa nuovamente Huntelaar e Kristensen hanno archiviato la pratica fissando il 4-0 finale.

Per l'Ajax è il 19esimo successo in coppa nazionale. L'ultimo era arrivato nel 2010, in finale contro il Feyenoord.

I 'lancieri' ritorneranno in campo mercoledì alla Johan Cruyff Arena, nella sfida di Champions League contro il : partono dal vantaggio per 0-1 ottenuto settimana scorsa con la vittoria a Londra: la finale sembra a un passo.

In campionato, invece, tutto dipenderà dalle ultime due partite: Ajax e sono a pari punti, ma anche in questo caso sono in vantaggio De Ligt e compagni, i quali hanno il proprio futuro in mano. Sognando il triplete.