Ajax, Overmars attacca l'UEFA: "E' come Donald Trump"

Il mondo del calcio si domanda quando sarà possibile riprendere le varie competizioni in attesa che l'emergenza Coronavirus possa essere contenuta. Nel frattempo il direttore sportivo dell' Marc Overmars si scaglia in modo pesante contro l'UEFA.

Il dirigente olandese ha puntato il dito contro l'atteggiamento del massimo organo calcistico europeo nella gestione di questa emergenza, come riferito dal 'Telegraaf':

"Incomprensibile che UEFA e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute".