Ajax, Onana vittima di un lancio di petardi durante il match con l'Utrecht

Durante la trasferta sul campo dell'Utrecht, il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato vittima di un lancio di petardi da parte dei tifosi di casa.

Grazie alla vittoria sul campo dell'Utrecht, l'Ajax è riuscito a tenere il passo del PSV Eindhoven capolista in Eredivisie. Ma al Galgenwaard Stadion non è stata una partita molto tranquilla, soprattutto per il portiere dei lancieri Andre Onana.

Il portiere camerunense all'ora di gioco è stato vittima di un lancio di petardi da parte della frangia più calda dei tifosi dell'Utrecht.

L'episodio si è verificato al 61', subito dopo il rigore segnato da Dusan Tadic che aveva dato il doppio vantaggio all'Ajax per 0-2.

I tifosi alle spalle di Onana hanno lanciato due petardi che sono esplosi vicino al portiere camerunense, spaventato e incurante di quello che stesse succedendo.

Video: Ajax keeper onana schrikt van ontploffend vuurwerk dat vanaf de Bunnikside op het veld werd gegooid!. FC Utrecht - Ajax. Vandaag 23-12-2018!. #utraja #fcutrecht #Eredivisie #football pic.twitter.com/1QWHwT4uCl — Ultrassnl (@ultrassnl) 23 dicembre 2018

In campo sono anche piovuti altri oggetti. Il gioco è rimasto fermo a breve per poi riprendere. L'Ajax alla fine ha vinto la partita per 1-3 e Onana è riuscito a uscire incolume dal campo, nonostante lo spavento.