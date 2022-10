Ajax-Napoli, il finale è amaro: i giocatori del club olandese rifiutano lo scambio delle maglie

Episodio singolare quello avvenuto negli spogliatoi: i giocatori dell’Ajax hanno rifiutato le maglie di quelli del Napoli.

Una serata da sogno per il Napoli, coincisa con un’incredibile debacle per l’Ajax. Il 6-1 a favore dei partenopei maturato nella terza giornata della fase a gironi della Champions League, ha un qualcosa di storico da qualsiasi parte la si voglia vedere.

Mai infatti la compagine azzurra aveva segnato sei reti in una partita di una competizione UEFA e mai i Lancieri avevano perso con più di quattro goal di scarto in Europa tra le mura amiche della ‘Johan Cruijff Arena’.

Normale dunque che, dopo il triplice fischio finale, gli umori dei giocatori delle due squadre fossero diametralmente opposti. Se nello spogliatoio del Napoli si è evidentemente festeggiato per un risultato che avvicina in maniera importante l’approdo agli ottavi di finale della massima competizione europea, in quello dell’Ajax ha regnato la delusione per una sconfitta dalle proporzioni difficili anche solo da immaginare alla vigilia.

A dimostrazione di tutto ciò, un episodio accaduto dopo il triplice fischio finale e documentato da ‘CalcioNapoli24’.

A fine partita un membro dello staff del Napoli si è infatti recato nello spogliatoio dei padroni di casa per il classico scambio delle maglie. Con sé ne ha portate alcune dei protagonisti della partita per consegnarle ad un membro dello staff dei Lancieri, salvo poi vedersele restituire.

Prese le maglie, l’addetto dell’Ajax è entrato negli spogliatoi per poi uscire qualche istante dopo per spiegare che nessuno dei giocatori della compagine olandese era interessato allo scambio.

Un episodio particolare ed anche clamoroso ma, quanto meno, i giocatori azzurri potranno comunque conservare un cimelio che ricorderà loro una partita storica.