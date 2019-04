Ajax-Juventus, Mandzukic ancora male: zero tiri e troppi passaggi sbagliati

Contro l'Ajax, nell'andata dei quarti di Champions, Mandzukic non brillato: ultimo goal ufficiale con la Juventus a dicembre.

Non è certo un bel periodo per Mario Mandzukic. L'attaccante della , che negli ultimi giorni ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2021, è stato la grande delusione nella sfida d'andata dei quarti di contro l' .

Schierato da Allegri come prima punta, supportato da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, Mandzukic non è riuscito ad andare mai al tiro contro l'Ajax, nè nello specchio, nè in generale verso il portiere avversario Onana. Male al tiro, male anche con il pallone tra i piedi per servire i compagni.

Mandzukic è apparso stanco e con poche idee, ma anche decisamente impreciso, tanto da essere il giocatore della Juventus con meno passaggi riusciti: meno della metà. Al suo posto, a metà ripresa, Allegri ha scelto Douglas Costa, spesso risolutivo per la formazione bianconera.

Infortunato per tutto gennaio, Mandzukic ha saltato cinque gare della Juventus, senza riuscire ad essere nuovamente decisivo per la sua Madama come a inizio stagione: l'ultimo goal del croato risale oramai a dicembre e dunque zero reti nelle ultime sette uscite bianconere in .

Contro l'Ajax tra l'altro Mandzukic ha toccato appena un pallone in area, braccato alla perfezione dal giovane ma ormai già esperto De Ligt, così come dal compagno di reparto Blind. Se in Serie A ha comunque segnato sette reti, di cui come detto tutti nel 2018, è proprio in Champions a mancare l'apporto dell'ex rispetto alle passate annate.

Nel 2018/2019 del resto Mandzukic ha trovato solamente una volta il goal in Champions, decidendo l'essenziale gara contro l'Ajax: nelle restanti sei, di cui cinque giocate da titolare, zero reti.

E dire che il vice-Campione del mondo era stato tra i più importanti marcatori europei della Juventus nelle altre stagioni, tanto da segnare anche un fantasttico goal in finale di Champions contro il Real. Proverà a ritrovarsi allo Stadium, per il ritorno contro l'Ajax.