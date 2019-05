Ajax eliminato, il club incoraggia i giocatori: "Testa alta, petto in fuori"

Dopo l'eliminazione dolorosa nei minuti finali contro il Tottenham, l'Ajax ha motivato l'ambiente: "La stagione non è ancora terminata".

Tanta rabbia, lacrime, giocatori per terra sul prato verde della 'Johan Cruijff Arena'. Dopo l'eliminazione thrilling dalla , nei minuti finali contro il , l' ha parlato in qualche modo solo oggi, dopo aver affidato nel post-partita solo qualche frase a ten Hag e de Ligt.

Questa mattina, al risveglio, il club ha pubblicato un incoraggiante video motivazionale sui social network. Il messaggio è chiarissimo: testa alta, si ci rialzerà anche dopo questa sconfitta.

"Il sogno è finito, la nostra avventura si chiude qui. Siamo stati ad alcuni secondi dalla storia. Abbiamo mostrato al mondo cosa vuol dire sognare. Oggi siamo arrabbiati, oggi siamo tristi, ma noi ci rialzeremo. Combatteremo come abbiamo fatto fino ad ora, perché la nostra stagione non è finita. Testa alta, petto in fuori".

Nel corso del video si fa leva soprattutto sul fatto che la stagione dell'Ajax non sia ancora finita. Ed è vero. In Eredivisie, a due giornate dalla fine, la squadra di ten Hag è a pari punti con il , tutto si deciderà in extremis.

Ma l'Ajax, ovviamente, deve soltanto essere orgoglioso della sua stagione sorprendente: in Champions League il cammino che tutti conoscete, le eliminazioni di e ed il sogno sfiorato della finale; ha vinto la Coppa d' e combatterà in campionato fino all'ultima giornata. Per una annata così, i tifosi olandesi avrebbero firmato ad inizio anno...