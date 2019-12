Ajax eliminato, De Jong pescato dalle telecamere: tristissimo

Il centrocampista olandese ha osservato il risultato del suo vecchio Ajax dal maxi-schermo di San Siro.

Ha lasciato Amsterdam e la natia per sposare il , la grande opportunità della sua vita calcistica.non ha però certo dimenticato l' , squadra con la quale è cresciuto e con cui si è messo in mostra in ed Eredivisie. A San Siro l'ennesima dimostrazione.

Frenkie de Jong Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiğini öğreniyor. Bu video kalbimi biraz parçaladı. pic.twitter.com/6uiE7IVOg3 — umut (@mutcann) December 11, 2019

Al termine della sfida vinta contro l' che ha di fatto eliminato i nerazzurri dalla Champions, De Jong è stato pescato dalle telecamere intendo ad osservare il maxi-schermo di San Siro, in cui venivano svelati risultati e qualificate dpo l'ultima giornata.

De Jong è apparso emozionante e deluso, quasi in lacrime per la sconfitta interna contro il che ha sancito l'addio alla Champions già ai gironi, dopo aver sfiorato la finale la scorsa primavera. Una sorpresa, considerando quanto l'Ajax era partito bene nel torneo europeo.

Dopo le prime due vittorie, l'Ajax è incappato però nella decisiva sconfitta contro il , che ha portato il girone ad essere il più equilibrato possibile in bilico fino ai 90 finali: Blues di Lampard e Valencia avanti, mentre i Lancieri continueranno la propria avventura continentale in .

Il centrocampista del Barcellona ha sempre dimostrato di essere particolarmente legato all'Ajax, tanto che nel suo ultimo match ufficiale giocato con il team olandese chiese all'arbitro di allungare la partita per poter giocare quanto più possibile con i suoi colori bianco e rosso.

Non potrà affrontare l'Ajax già in questa stagione, dunque, De Jong. Farlo, però, probabilmente sarebbe stato troppo per lui.