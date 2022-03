AJAX-BENFICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ajax-Benfica

Ajax-Benfica Data: 15 marzo 2022

15 marzo 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite) e Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW e Infinity +

E' senza alcun dubbio una delle sfide più suggestive della Champions League, con sei successi totali che le rendono due squadre storiche di questa competizione: Ajax e Benfica hanno dato spettacolo nel match d'andata dell'ottavo di finale, e lo stesso si apprestano a fare in quello di ritorno.

2-2 il risultato finale al 'Da Luz' di Lisbona: 'Lancieri avanti per due volte con Tadic e Haller, ripresi da un'autorete dello stesso attaccante ivoriano e dal sigillo finale di Yaremchuk.

Per accedere ai quarti di finale entro i tempi regolamentari, sia Ajax che Benfica dovranno per forza vincere: con qualsiasi risultato di pareggio, infatti, si procederebbe con la disputa dei supplementari ed eventuali rigori.

Umore diverso per le due compagini: olandesi reduci dal 2-3 rifilato al Cambuur in Eredivisie dove occupano il primo posto, portoghesi fermati in casa (1-1) dal modesto Vizela in un match fortemente condizionato dall'espulsione di Taarabt dopo soli 8 minuti di gioco.

Grazie a questo articolo rimarrete costantemente informati su Ajax-Benfica: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO AJAX-BENFICA

Ajax-Benfica è in programma per martedì 15 marzo 2022 alla 'Johan Cruijff ArenA' di Amsterdam, in Olanda. Calcio d'inizio previsto alle ore 21.

DOVE VEDERE AJAX-BENFICA IN TV

La sfida tra Ajax e Benfica sarà visibile in tv sui seguenti canali: Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Match visibile anche su Infinity + tramite l'applicazione dedicata, scaricabile su smart tv: ci si può abbonare al costo di 7.99€ al mese, oppure è possibile sfruttare l'offerta relativa a TIMVISION Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sia Sky che Infinity + non hanno ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno Ajax-Benfica.

AJAX-BENFICA IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky sarà possibile assistere allo streaming di Ajax-Benfica tramite l'app di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, piattaforma utile per guardare - previo abbonamento - la programmazione di Sky.

Diretta streaming disponibile anche su Infinity + con l'app scaricabile sui vari device.

Goal vi offrirà, come di consueto, la possibilità di seguire Ajax-Benfica in tempo reale attraverso la diretta testuale costantemente aggiornata e dettagliata.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-BENFICA

Ten Hag non rinuncia al tridente tutto potenza e fantasia: Antony e Tadic a supporto di bomber Haller, punto di riferimento centrale dell'attacco. Edson Álvarez in cabina di regia, Mazraoui sulla corsia difensiva di destra.

L'articolo prosegue qui sotto

Solido 4-4-2 per Verissimo: la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Núñez e Gonçalo Ramos, con Yaremchuk inizialmente in panchina. Rafa Silva esterno destro, Otamendi-Vertonghen tandem dei centrali difensivi davanti alla porta di Vlachodimos.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Berghuis, Edson Álvarez, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic. All. Ten Hag

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Núñez, Gonçalo Ramos. All. Verissimo