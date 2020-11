Ajax, allarme Covid-19: undici giocatori assenti tra prima squadra e giovanili

Allarme coronavirus in casa Ajax: il club giocherà in Champions League sul campo del Midtjylland con soli 17 giocatori.

L'incubo del coronavirus si abbatte in modo pesante sull', che dovrà fare i conti con tante assenze in vista della trasferta di sul campo del Midtjylland: in la formazione olandese si presenterà con soli 17 elementi.

Secondo quanto riferito dal 'De Telegraaf' sono undici i giocatori assenti e risultati positivi al primo tampone tra prima squadra e giovanili: tra questi figurano elementi importanti come Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Dusan Tadic e André Onana.

In attesa della conferma del secondo tampone l'Ajax non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Emergenza soprattutto in porta, dove il solo Kjell Scherpen è a oggi l'unico di ruolo tra i pali a figurare nell'elenco dei convocati. Nel corso della conferenza stampa della vigilia l'allenatore Ten Hag chiarirà la questione in casa dei lancieri.

Questo l'elenco dei convocati ufficializzato dallo stesso club:

Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres, Antony, Quincy Promes, Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey, Victor Jensen.