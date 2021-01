Aimo Diana, dai Mondiali mancati per un soffio al matrimonio su Real Time

Aimo Diana, storico pupillo di Mazzone e motorino della fascia destra, balzò nel 2007 alla cronaca anche per il suo matrimonio su Real Time.

Un autentico motorino sulla fascia destra, da terzino destro o da esterno avanzato non faceva differenza: Aimo Diana è stato il classico calciatore molto sottovalutato dal grande pubblico.

Forse non aveva i lampi del fuoriclasse, una tecnica fuori dal comune, ma ogni allenatore che ha avuto lo ha eletto sempre a uomo chiave della squadra. Tanto che nel di Mazzone, la sua vera prima esperienza con il grande calcio in , era un perno fisso dello scacchiere tattico.

Proprio di Mazzone è stato un vero pupillo, in una squadra che contava gente come Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Quella esperienza al Brescia lo ha proiettata in , categoria che poi ha calcato anche con le maglie di , , Reggina, , e .

Altre squadre

Una carriera ad altissimi livelli, che in totale lo ha portato a conquistare la bellezza di 310 presenze in Serie A, con 26 goal messi a segno. Non male per un mestierante della fascia destra in tutta la sua lunghezza.

In bacheca non può vantare gli stessi numeri, con una sola vinta ai tempi del Parma nel 2002 ed un campionato di Serie B portato a casa con la maglia del Brescia all'inizio della sua carriera, nel 1997.

Ricordato, negli anni recenti, soprattutto per una mancata partecipazioni ai Mondiali. Aimo Diana infatti, dopo un anno splendido alla Sampdoria, era nella lista dei convocati di Marcello Lippi (quantomeno nei suoi piani) per i Mondiali del 2006 in .

Una pubalgia, però, accusata sul finire della stagione di Serie A, lo ha auto-escluso dai possibili partecipanti a quello storico Mondiale. Come dirà in futuro, però, a quel rimpianto non ci pensò più, visto che molti dei suoi amici lo fecero comunque sentire un Campione del Mondo 'acquisito'.

Questa, in soldoni, è la carriera calcistica di Aimo Diana. Ma, come recita il titolo, non è propriamente di questo che volevamo trattare con questo pezzo. Ci perdonerà Diana, ma questa è l'occasione anche per ricordare un fatto molto insolito della sua vita privata, soprattutto per un calciatore.

Il 17 giugno 2007 si è sposato con la presentatrice TV Sara Strambini a Poncarale (in provincia di Brescia). Fino a qui niente di strano, anzi è abbastanza consueto che un calciatore si sposi con un altro personaggio famoso.

La stranezza sta nel fatto che il matrimonio è stato preparato in collaborazione con il programma "Wedding Planners" ed è andato in onda all'interno dello stesso sul canale Real Time.

Mattatore di casa il noto Wedding Planner Enzo Miccio, che ha organizzato in ogni minimo dettaglio il matrimonio del calciatore. Un matrimonio da "favola", come sua moglie Sara aveva espressamente richiesto alla trasmissione di Real Time.

Attualmente Aimo Diana ricopre il ruolo di allenatore al Renate, squadra di Serie C che sotto la sua guida tecnica (dal 2018) sta vivendo anni splendidi. Per due volte è mancata la qualificazione in Serie B, mentre quest'anno la squadra è decisa a compiere il grande salto, visto che si trova al primo posto in classifica nel girone C.

Intanto, il matrimonio tra Aimo e Sara va sempre a gonfie vele, come si apprende dal profilo Instagram di lei. Nel 2017, tra l'altro, la coppia ha festeggiato i 10 anni di matrimonio con una grande festa, ma questa volta senza televisione...