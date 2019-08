Aguero sostituito: lite con Guardiola in Manchester City-Tottenham

Duro battibecco tra il tecnico del Manchester City e l'attaccante argentino al momento dell'ingresso in cambio di Gabriel Jesus. Poi la pace.

Un goal annullato a Gabriel Jesus in pieno recupero ha impedito aldi conquistare i 3 punti nel big match contro il. Tanta amarezza in casa Citizens, che perdono così la vetta della classifica di Premier League, dove si trovano al momento e , aggravata dalladell'argentino.

È da poco passata la mezzora del secondo tempo, il risultato è di parità e sul 2-2 e al 66' il tecnico spagnolo decide di operare un cambio nel proprio attacco, richiamando in panchina il numero 10, autore della seconda rete dei Citizens, e inserendo al suo posto Gabriel Jesus.

Uscito dal rettangolo di gioco però Aguero dimostra di non aver preso bene la decisione dell'allenatore spagnolo e non fa nulla per nasconderla, inscenando un duro litigio con il proprio allenatore.

Le immagini mostrano un Guardiola che prova a spiegarsi con il suo giocatore, e a richiamarlo a un comportamento diverso, senza successo. A mente fredda però Aguero si rende conto di essere andato oltre e abbraccia il suo allenatore dopo la rete di Gabriel Jesus, poi annullata dal VAR per un fallo di mano.

Il caso forse è rientrato, ma i segnali che la concorrenza in casa dei campioni d' sia altissima e non sempre ben accetta ci sono tutti.