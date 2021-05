Manchester City-PSG: Aguero entra in campo, il quarto uomo sbaglia numero

Sergio Aguero subentra nel finale di Manchester City-PSG, ma il quarto uomo sul tabellone anzichè il suo numero 10 indica il 9.

Manchester City in finale... con fuoriprogramma. Protagonista Sergio Aguero, vittima di uno 'scambio di numero' al momento del suo ingresso in campo contro il PSG.

That's not my number



The look on Aguero's face pic.twitter.com/i11amcOWQj — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 4, 2021

L'attaccante argentino, subentrato a Foden nei minuti conclusivi della semifinale di ritorno di Champions, al momento della sostituzione viene indicato dal quarto uomo col 9.

Il 'Kun', da anni 10 dei Citizens, alza lo sguardo mostrandosi stupito per quanto stesse avvenendo: immediato il 'richiamo' all'assistente dell'arbitro, che corregge subito il tiro illuminando il tabellone col numero corretto dell'argentino. Per Aguero, un motivo in più per sorridere.