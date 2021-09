Aguero e il 'no' alla 10 del Barcellona: "Ho rifiutato per rispetto a Messi"

Sergio Aguero ha svelato di aver rinunciato alla possibilità di indossare il 10 al Barcellona: “Me l’hanno offerto, ma io ho rifiutato”.

L’addio al Barcellona di Lionel Messi ha rappresentato uno degli avvenimenti più clamorosi in assoluto degli ultimi anni. In pochi infatti si sarebbero aspettati di vedere un giorno il fuoriclasse argentino con una maglia diversa da quella blaugrana addosso, le vie del mercato sono però evidentemente infinite.

Il trasferimento di Mess i al PSG ha lasciato nel Barça un vuoto non solo tecnico. Per alcune settimane infatti, il numero 10 è rimasto senza padrone, prima che il club decidesse di affidarlo al giovanissimo Ansu Fati .

Il gioiello cresciuto della ‘ Masia ’, non è stato però l’unico giocatore preso in considerazione per raccogliere la pesante eredità della ‘ Pulce ’. Anche a Sergio Aguero , che in estate è approdato al Barça dopo ave chiuso una lunghissima avventura al Manchester City , è stato proposto di portare il 10 sulle sue spalle.

A svelarlo è stato lo stesso ‘ El Kun ’ nel corso di una diretta Twitch con Ibai Llanos.

“E’ vero, il Barcellona mi ha offerto la maglia numero 10, ma io l’ho rifiutata”.

Aguero ha spiegato cosa l’ha spinto a rifiutare di indossare una delle maglie più iconiche dell’intero panorama calcistico mondiale.

“Non è che non la volessi, non lo presa per rispetto a Messi”.

Aguero ha quindi optato per il 19. Sarà questo il numero che porterà sulle spalle nel corso della sua esperienza in blaugrana.