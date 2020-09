L'infortunio di Aguero è più grave del previsto: può tornare a novembre

Guardiola getta nello sconforto i tifosi: "Si tratta di un infortunio complicato, potrebbe tornare a disposizione tra due mesi".

Esordirà nella Premier League 2020/2021 il prossimo lunedì, il di Pep Guardiola. Parte contro il Wolverhampton la stagione inglese per i Citizens, che recupereranno la prima giornata contro l' nelle prossime settimane. Kun Aguero, però, non ci sarà.

Il bomber del Manchester City, infatti, è fermo per un infortunio al ginocchio dallo scorso giugno e dovrà rimanere a fermo almeno fino ad autunno inoltrato. Il k.o di Aguero è infatti più grave del previsto e non potrà essere a disposizione di Guardiola almeno fino al termine di ottobre.

Guardiola ha però evidenziato che i tempi potrebbero essere anche più lunghi:

"Sappiamo che si tratta di un infortunio complicato. Lui sta facendo il suo lavoro, ma potrebbe tornare a disposizione tra un mese, magari due. Deve tornare in campo e recuperare la migliore condizione. Sergio non è un ragazzo che può recuperare la condizione nel giro di breve tempo, non ha ancora fatto una sessione di allenamento con noi. Lo aspettiamo".

Diversi problemi fisici per Aguero nell'ultima stagione, comunque capace di mettere insieme 23 goal in 32 presenze ed essere ancora una volta il simbolo dell'attacco di Guardiola. Stavolta però senza di lui il Manchester City dovrà affidarsi ad altri uomini, su tutti Gabriel Jesus come prima punta.

Classe 1988, Aguero è il marcatore all-time del Manchester City e tra i più prolifici nella storia della Premier League, con un contratto con il club della vita che scadrà la prossima estate: difficile possa rinnovare e giocare ancora per i Citizens.

Si parla da tempo di un suo ritorno in , ma non è da escludere neanche un proseguo di carriera in Europa. Di certo la sua ultima, possibile, stagione con il Manchester City e in Premier League può rivelarsi più complicata del previsto.