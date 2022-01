Agnelli positivo al Covid: non sarà a San Siro per Inter-Juve di Supercoppa

Andrea Agnelli non potrà assistere dal vivo, allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, al match tra Inter e Juventus di mercoledì sera, gara che mette in palio la Supercoppa Italiana. Il presidente bianconero è risultato positivo al Coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi e non potrà partire alla volta di Milano.

Assente ieri all'Olimpico di Roma in occasione del match vinto per 4-3 dalla 'Vecchia Signora' sui giallorossi di José Mourinho, Agnelli non ha avuto contatti con il gruppo squadra.

Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, è positivo al COVID-19 // Juventus President Andrea Agnelli has tested positive for COVID-19 ⚠️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 10, 2022

Il numero uno bianconero, regolarmente vaccinato e asintomatico, è in isolamento dopo l'esito positivo del tampone. Agnelli non potrà, dunque, assistere alla gara che mette in palio il primo trofeo stagionale e che vedrà la squadra di Allegri sfidare i rivali di sempre dell'Inter.