Agnelli ci prova: "Venti squadre in campionato sono troppe"

Il presidente della Juventus e dell'ECA vuole ridurre il numero dei team: "In molti campionati, non solo nei grandi".

Francia, Italia, Spagna e Inghilterra contano venti squadre nei propri maggiori campionati di calcio. La Germania solamente diciotto. Si continuerà così o nel breve periodo anche Serie A e soci cambieranno il numero? Si vedrà, ma la discussione continua.

A parlare a tal proposito è stato Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'associazone dei club europei. Il numero uno bianconero punta sulla riduzione delle squadre, visto e considerando che le venti attuali, secondo quanto evidenziato, risultano essere troppe.

All'assemblea generale, Agnelli è stato chiaro:

"Abbiamo paesi come l’Inghilterra dove il numero massimo di partite arriva fino a 53 o 54, mentre la Germania si ferma a 43 partite massimo. Pensiamo che attualmente, ai fini dell’equilibrio competitivo, 20 squadre nei campionati – non sono solo i grandi campionati, ma in molti campionati – siano troppe".

Troppi impegni, troppi infortuni, meno spettacolo:

"L’equilibrio che stiamo cercando di raggiungere è di avere un terzo delle partite internazionali e due terzi di partite nazionali".

I campionati europei verrebbero ridotti anche per favorire la Champions League, visto e considerando che in futuro il massimo campionato europeo avrà quattro squadre in più: 36 team porteranno a cento partite ulteriori da disputare rispetto al sistema attuale.

Agnelli ha citato anche Mario Draghi a proposito della situazione del calcio: