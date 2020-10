Agnelli sul caso Suarez: "La Juventus non ha organizzato l'esame"

Il presidente Agnelli smentisce qualsiasi tipo di coinvolgimento della Juventus: "Suarez ha deciso di sostenere l'esame autonomamente".

A margine dell'Assemblea dei soci in casa si torna anche sul caso Suarez, finito al centro di un'inchiesta per l'esame sostenuto all'Università per Stranieri di qualche settimana fa.

Il presidente bianconero Andrea Agnelli, rispondendo alla domanda dell'azionista Marco Bava, ha escluso ogni tipo di responsabilità della società nella vicenda.

"La Juventus non ha organizzato l’esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la società. La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente la volontà di non tesserarlo".

Agnelli non ha voluto scendere nei dettagli dell'inchiesta ancora in corso, ma ha smentito categoricamente che qualcuno sia stato incaricato dalla Juventus per organizzare l'esame di italiano dell'attaccante.

"Cherubini il primo a contattare l’Università per stranieri? L’indagine è in corso e vi è il segreto istruttorio. Non vi è coinvolgimento di funzionari. Gli avvocati della Juventus sono stati ascoltati in qualità di testimoni dal procuratore di Perugia e hanno chiarito la completa estraneità di Juventus rispetto alla vicenda dell’esame di Luis Suarez. Non è stata affidata alcuna organizzazione dell’esame all’avvocato Turco".

Alla fine Luis Suarez peraltro non è stato acquistato dalla Juventus ma ha lasciato il per restare in , dove oggi gioca con l' .