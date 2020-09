Agnelli agli azionisti della Juventus: "La messa in sicurezza è la priorità del club"

Il presidente bianconero scrive una lettera a tutti gli azionisti del club: "Il decimo scudetto consecutivo è una vetta da scalare".

La , come tutti gli altri club mondiali, vive una situazione economica delicata per via del Coronavirus, delle porte chiuse e della diminuzione dei ricavi. Andrea Agnelli, in una lettera aperta a tutti gli azionisti bianconeri, ha affrontato in prima persona questi temi, affermando che per il club bianconero la priorità rimane la messa in sicurezza.

"L’equilibrio economico, raggiunto nel periodo 2014-17, ha rallentato il suo percorso a causa di alcune poste specifiche. La nostra posizione finanziaria, a causa dei continui investimenti per garantire quella competitività sportiva necessaria per accedere ai maggiori flusso di ricavo, è invece elemento di forte attenzione. La messa in sicurezza è stata dalla scorsa primavera una nostra priorità e lo sarà nel prossimo futuro".

Il presidente bianconero ha continuato spiegando il rischio imprenditoriale dei club in generale, tema a lui 'caro' in quanto, oltre che presidente della Juventus, anche presidente ECA.

"Da tempo abbiamo segnalato l’asimmetria di un sistema che pone il rischio imprenditoriale sui club, i quali sostengono tutti i costi del sistema, ma assegna ad altri soggetti una parte rilevante del controllo e quindi della generazione degli introiti. I segnali di contrazione e qualche inefficienza gestionale rischiano oggi di trasformarsi in un danno evidente per coloro che vogliono contribuire all’evoluzione di tutto il movimento calcistico e garantire un’adeguata remunerazione del capitale investito. È un tema di governance, che gli effetti della pandemia stanno mettendo a durissima prova, minacciando la stessa sopravvivenza dei club, che quei rischi affrontano senza disporre degli strumenti che consentirebbero loro di mitigarli".

Passaggio anche riguardo gli obiettivi sportivi. Agnelli definisce il decimo scudetto consecutivo 'una vetta da scalare' e non qualcosa da dare per scontato.