Agguato ai tifosi del Lecce: ultras del Bari incendiano anche un van

150 tifosi del Lecce, diretti a Roma, sono stati bloccati da un agguato da alcuni ultras del Bari. Presi di mira pulmini con all'interno i tifosi.

Un brutto episodio quest'oggi ha visto come sfortunati protagonisti i tifosi del . Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i supporters giallorossi sono stati vittima di un agguato da parte degli ultras del Bari, sulla Canosa- , mentre si dirigevano verso la trasferta contro la .

A seguito dei fatti accaduti in autostrada è stata pubblicata la seguente nota https://t.co/tGlbysMFzd — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) February 23, 2020

In base a una prima ricostruzione, circa 150 tifosi del Bari diretti a Castellamare di Stabia per la sfida con la Cavese hanno bloccato e accerchiato due mini van sui quali viaggiavano in tutto una ventina di tifosi salentini, diretti invece nella Capitale per Roma-Lecce.

A quel punto è scattata l’aggressione dei supporter biancorossi, con mazze di legno e spranghe. Uno dei due mezzi dei tifosi del Lecce è stato incendiato. Nel pomeriggio è poi arrivata la nota di protesta e vicinanza del Lecce.

