Aggiornamento Football Manager 2022: le novità nel gioco legate al conflitto Russia-Ucraina

Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, sta influenzando anche il mondo dei videogiochi. E' il caso di Football Manager 2022, all'interno del quale - attraverso l'aggiornamento invernale - sono state introdotte importanti novità strettamente connesse ai provvedimenti e alle decisioni prese nel calcio.

FOOTBALL MANAGER 2022: LE NOVITA' SUI CLUB RUSSI E BIELORUSSI

Per chi ha già iniziato una carriera di Football Manager 2022, proseguendo nell'utilizzo di un salvataggio esistente i club russi e bielorussi giocheranno le rispettive partite in campo neutro.

Chi invece inizierà una carriera da zero, troverà club russi e bielorussi esclusi dalle coppe europei, al pari delle Nazionali russe estromesse dai tornei internazionali nonchè dalle amichevoli.

Riviste, inoltre, le domande inserite all'interno delle conferenze stampa: i club russi, ad esempio, non avranno più l'obiettivo di qualificarsi per una competizione europea.

CAMPIONATO UCRAINO E CALCIATORI UCRAINI: COSA CAMBIA IN FOOTBALL MANAGER 2022

Il campionato ucraino, nonostante sia stato sospeso per via del conflitto, in Football Manager 2022 è stato lasciato in vigore.

Per quanto riguarda i calciatori ucraini, invece, Football Manager 2022 ha deciso di considerarli per 3 stagioni come quelli dell'Unione Europea: un modo per consentir loro - all'interno del gioco - di trasferirsi liberamente nei Paesi UE per 3 anni senza alcun paletto rispecchiando la possibilità data ai tesserati delle squadre ucraine di trovare una collocazione durante il conflitto.

AGGIORNAMENTO FOOTBALL MANAGER 2022: NOVITA'SU CESSIONE DI UN CLUB E SPONSOR

Un'ulteriore novità presente nell'aggiornamento invernale di FM 2022 interessa le sanzioni inflitte ai proprietari di un club: se dovessero essere applicate ad una società già in vendita, il passaggio di proprietù dovrebbe diventare effettivo entro la prima stagione. Modifiche - quando si inizia una nuova carriera - relative anche alla gestione delle sponsorizzazioni.

COME E DOVE SCARICARE L'AGGIORNAMENTO DI FOOTBALL MANAGER 2022

L'aggiornamento di FM 2022 risulta disponibile per PC e console XBox su Epic Store, Microsoft Store e Steam. Nei prossimi giorni, verrà rilasciata la versione per le altre piattaforme.