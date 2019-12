L'agente di Veretout: "Con Gattuso il Napoli lo avrebbe preso in estate"

Il 2019 volge al termine ed è quindi tempo di bilanci: una delle note più positive di questa prima parte di stagione è la di Fonseca, mentre il più grande flop è rappresentato dal .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I partenopei, dopo l'esonero di Ancelotti, hanno assegnato a Gennaro Gattuso il compito di riportare la squadra dove gli spetta. Uno dei protagonisti della crescita della Roma, per una di quelle sliding doors che determinano il corso della propria storia, sarebbe potuto essere al Napoli qualora ci fosse stato 'Ringhio' sulla panchina azzurra. A rivelarlo è stato il procuratore di Jordan Veretout a 'Radio Kiss Kiss'.

“Quando lo stavo prendendo in procura, andai in per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al , per Gattuso è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso”.