L'agente di Pjaca: "Spera di tornare alla Juventus, conterà anche la sua volontà"

Marko Pjaca è volato all'Anderlecht in prestito a gennaio per ritrovarsi, prima dello stop. L'agente sul futuro: "Avrà voce in capitolo".

Giusto il tempo di arrivare, giocare un mese, segnare un goal. Poi, lo stop definitivo. Marko Pjaca vive una primavera particolare, senza più il calcio, dopo la riabiltazione con la nella prima parte di stagione.

Il suo presente è all', club in cui ha scelto di giocare in questa seconda parte di stagione prima che esplodesse la pandemia e che il si fermasse definitivamente. Anche il suo futuro può essere ancora in viola, ma dipenderà dalla sua volontà. Lo ha spiegato l'agente Marko Naletilic a 'TuttoJuve'.

"Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, per proseguire il rapporto deve esserci l'accordo comune di entrambe le parti in causa. Abbiamo una clausola che permette anche a lui di avere voce in capitolo. In più deve esser tenuto in considerazione il parere della Juventus".

A gennaio si era paventata l'opzione , poi alla fine la destinazione è stato il Belgio. In mezzo anche la volontà della Juventus, che ha deciso di prestarlo dopo averlo fatto crescere.

"Il Cagliari era interessato, ma alla fine abbiamo scelto di accettare l'offerta dell'Anderlecht. La Juventus ha preferito fare il bene del ragazzo cedendolo in prestito per un discorso di continuità. È stato fondamentale non andar via in estate. La società ha permesso al ragazzo di rimettersi completamente dal suo infortunio".

L'ambizione per il futuro è comunque quella di tornare a vestire il bianconero, sperando di torrnare quello ammirato nella stagione 2016/17, prima del primo grave infortunio.