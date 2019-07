Non ci sono dubbi sul fatto che nella stagione 2019-2020 Lautaro Martinez sarà un giocatore dell'. A confermarlo ancora una volta, ai microfoni di Fcinternews.it, è il suo procuratore Beto Yaque.

Allo stesso Yaque non può negare che nel corso della Copa America 2019 sia nato un grande feeling tra l'ex Racing e Leo Messi, ma che al momento il non è un obiettivo del suo assistito.

"Essere elogiato dal giocatore migliore del mondo è molto bello. Lautaro in questo modo ha ancora più voglia di migliorarsi e raggiungere determinati obiettivi. In questo momento pensa solo all'Inter ed è felice in nerazzurro. Nessuno del Barcellona mi ha mai contattato. Mi sono arrivati solamente dei rumors, che comunque sono veritieri".