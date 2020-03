L'agente di Lautaro manda un messaggio all'Inter: "Speriamo sia ricompensato come merita"

I miglioramenti di Lautaro Martinez da inizio stagione non potevano passare inosservati. L'attaccante argentino è diventato essenziale nell' , tanto da essere costantemente accostato anche al .

Il suo agente Beto Yaque, intervenuto a 'Como Te Va' su Radio Del Plata, ha parlato della situazione del numero 10 nerazzurro, mandando anche un messaggio - non troppo velato - alla società.

Un modo per battere cassa, forse, o chiedere di rispettare una sua eventuale voglia di andare via? Per ora, assicura Yaque, la testa di Lautaro è soltanto sul presente, sui goal. E di notte dorme ugualmente...

"Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club, non c’è nulla di formale né di serio. Si dice lo vogliano Barcellona e , a lui non fa alcun effetto. Altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere, è concentrato sul presente e sul suo lavoro, vuole solo giocare e segnare".