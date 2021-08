L'agente di Lautaro è categorico: "Non lascia l'Inter, discuteremo del rinnovo"

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, è tornato a parlare del futuro dell'attaccante dell'Inter dopo le voci sull'interesse del Tottenham.

Mercato in uscita chiuso. È questo il diktat della dirigenza dell'Inter dopo l'addio di Romelu Lukaku. La cessione dell'attaccante belga al Chelsea, arrivata dopo quella di Achraf Hakimi al PSG, è l'ultimo grande sacrificio del club di viale della Liberazione in questa sessione di mercato.

Nelle ultime ore continuano a circolare le indiscrezioni sull'interessamento di alcuni club di Premier League per Lautaro Martinez. Il 'Toro' ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora raggiunto l'accordo con la dirigenza dell'Inter per il prolungamento.

Sulle tracce di Lautaro ci sono il Tottenham e l'Arsenal. Gli Spurs potrebbero perdere Harry Kane, che ha già chiesto di lasciare Londra e potrebbe trasferirsi al Manchester City di Guardiola, mentre è ai titoli di coda l'avventura di Lacazette nelle fila dei 'Gunners'. Arteta è alla ricerca di un sostituto: l'obiettivo numero uno è Tammy Abraham, che però potrebbe trasferirsi alla Roma, con Lautaro come alternativa.

L'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha chiarito la situazione dell'attaccante argentino ai microfoni di Tyc Sports.

"Oggi non lascia l'Inter, nonostante le offerte dall'Inghilterra. È felice qui e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare del rinnovo. La nostra volontà è chiara, però dipende anche dalla società".

Una dichiarazione d'amore del procuratore del 'Toro' all'Inter: ora la palla passa nelle mani della società di viale della Liberazione.