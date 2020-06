L'agente di Jorginho spegne le voci: "Difficile che la Juve possa acquistarlo"

L'agente di Jorginho Joao Santos spegne le voci di mercato sulla Juventus: "Sarà difficile sborsare quelle cifre per un solo giocatore".

Sarà un mercato particolare, senza spese folli e caratterizzato da scambi e occasioni: gli addetti ai lavori ripetono ormai da tempo quella che sembra essere una nuova realtà in sede di trattative. Anche l'agente di Jorginho si allinea su questa tesi spegnendo di fatto le voci che vorrebbero il centrocampista della Nazionale vicino alla .

Il centrocampista del piace molto a Sarri, che gli aveva affidato le chiavi del suo , ma l'agente Joao Santos nega ogni contatto ai microfoni di 'TuttoJuve':

"Apprendo di questi continui rumors soltanto dai giornali, perché nessuno della Juventus mi ha contattato. Sarri lo apprezza molto come persona e come giocatore, hanno lavorato molto bene insieme ma non c'è altro. Il ragazzo pensa solo al Chelsea, ha ripreso ad allenarsi e si sta preparando per l'inizio della Premier. A parte che, a mio parere, è difficile che i bianconeri oggi possano acquistarlo".

Altre squadre

Il procuratore di Jorginho spiega perchè il ritorno in sembra a oggi complicato:

"Perché non sarà un mercato normale quello che vivremo, a livello economico sarà condizionato dalla pandemia. E poi Jorginho ha un contratto in essere con il Chelsea fino al 2023, è il vice capitano ed è considerato un giocatore molto importante per la squadra".

Un problema comune a tutte le grandi squadre in un contesto storico senza precedenti: