Aftonbladet - Ibrahimovic nello spogliatoio dell'Hammarby: è polemica

Il centravanti svedese sarebbe entrato nello spogliatoio dell'Hammarby dopo un match di campionato, violando le norme sanitarie.

Non è un periodo facilmente gestibile per Zlatan Ibrahimovic, alle prese con diverse patate bollenti: dallo screzio avuto con Gazidis all'ultima polemica che lo vede protagonista nella sua .

L'attaccante del si trova in patria dove sta recuperando dall'infortunio e nella giornata di ieri ha assistito al successo dell'Hammarby - club di cui detiene parte delle quote - contro l'Östersunds nel match valido per la prima giornata dell'Allsvenskan.

Secondo quanto riportato da 'Aftonbladet', al termine dell'incontro Ibrahimovic si sarebbe introdotto nello spogliatoio dell'Hammarby che, come ben sappiamo, non può accogliere 'ospiti' al di fuori dei giocatori e dell'allenatore, infrangendo così le norme sanitarie atte a contrastare il Coronavirus.

Altre squadre

Il segretario generale della Federcalcio svedese, Mats Enquist, per ora ha preferito non sbilanciarsi sul presunto episodio. Dalla società di Stoccolma non sono ancora arrivate comunicazioni in merito.