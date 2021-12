Afena-Gyan rinuncia alla Coppa d'Africa: l'attaccante declina la convocazione del Ghana

Vera rivelazione della prima parte di stagione della Roma, Felix Afena-Gyan si è messo in luce al punto da attirare l'attenzione della nazionale ghanese.

L'attaccante giallorosso non ha ancora però disputato partite con il Ghana, non avendo risposto in maniera positiva alle convocazioni ricevute.

Afana-Gyan ha quindi deciso di rinunciare anche alla Coppa d'Africa, che prenderà luogo dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 in Camerun.

Alla base della mancata partecipazione dell'attaccante c'è il suo non sentirsi ancora pronto per giocare a certi livelli. Afena-Gyan preferisce dunque restare a lavorare con Mourinho per continuare il suo percorso di crescita.