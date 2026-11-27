Come vedere AFC Fylde-Aldershot Town con una VPN

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Presentazione della partita

National League - Game Week 20 28 nov 2026 - 07:30 Mill Farm

L'AFC Fylde ospita l'Aldershot Town al Mill Farm di Wesham in una partita di National League tra una squadra nelle zone alte della classifica e una a metà graduatoria.

La squadra di Craig Mahon è quinta e vuole riscattarsi subito. Martedì ha perso 2-0 sul campo dell'FC Halifax Town, dopo il pareggio per 2-2 di sabato contro il Kidderminster Harriers.

Prima di allora, il Fylde aveva vinto due partite consecutive: 2-1 in trasferta contro l'Eastleigh in campionato e 4-1 contro l'Harrogate Town in FA Cup.

L'Aldershot arriva alla sfida al 13° posto, dopo risultati molto altalenanti. La squadra di Scott Davies ha perso 4-1 sul campo del Boreham Wood mercoledì sera, pochi giorni dopo aver battuto 2-0 in casa lo Scunthorpe United.

Gli Shots hanno anche subito sette gol nella sconfitta in FA Cup contro il Barnsley all'inizio del mese, quindi la solidità difensiva è una chiara priorità per Davies.

Il Fylde ha ottenuto i risultati migliori nei precedenti recenti tra le due squadre: ha vinto tre degli ultimi cinque incontri, compreso il successo per 5-2 al Mill Farm nell'ottobre 2024.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, sulla diretta e sulle ultime notizie dalle squadre.

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