Come vedere AFC Fylde-Aldershot Town con una VPN
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Presentazione della partita
L'AFC Fylde ospita l'Aldershot Town al Mill Farm di Wesham in una partita di National League tra una squadra nelle zone alte della classifica e una a metà graduatoria.
La squadra di Craig Mahon è quinta e vuole riscattarsi subito. Martedì ha perso 2-0 sul campo dell'FC Halifax Town, dopo il pareggio per 2-2 di sabato contro il Kidderminster Harriers.
Prima di allora, il Fylde aveva vinto due partite consecutive: 2-1 in trasferta contro l'Eastleigh in campionato e 4-1 contro l'Harrogate Town in FA Cup.
L'Aldershot arriva alla sfida al 13° posto, dopo risultati molto altalenanti. La squadra di Scott Davies ha perso 4-1 sul campo del Boreham Wood mercoledì sera, pochi giorni dopo aver battuto 2-0 in casa lo Scunthorpe United.
Gli Shots hanno anche subito sette gol nella sconfitta in FA Cup contro il Barnsley all'inizio del mese, quindi la solidità difensiva è una chiara priorità per Davies.
Il Fylde ha ottenuto i risultati migliori nei precedenti recenti tra le due squadre: ha vinto tre degli ultimi cinque incontri, compreso il successo per 5-2 al Mill Farm nell'ottobre 2024.
Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, sulla diretta e sulle ultime notizie dalle squadre.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni AFC Fylde - Aldershot Town
Allenatore
- C. Mahon