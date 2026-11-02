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AEK Atene-Real Madrid, anteprima di Champions League: Il Real Madrid punta a travolgere un AEK ferito

AEK Atene vs Real Madrid
Champions League
AEK Atene
Real Madrid

Forte di sei vittorie consecutive dopo aver travolto il Racing Santander per 3-0, il Real Madrid di José Mourinho approda in Grecia puntando all’egemonia europea. Ad attenderlo c’è un’AEK Atene desiderosa di riscattare la demoralizzante sconfitta per 2-0 nel derby contro il Panathinaikos.

AEK Atene-Real Madrid: i dettagli della partita

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Champions League - Game Week 4
Allwyn Arena

Il Real Madrid in gran forma mette alla prova un'AEK in crisi

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Real Madrid va all'Allwyn Arena di Atene per affrontare l'AEK Atene in Champions League. La squadra di Jose Mourinho punta a proseguire il suo ottimo momento in Europa.

L'AEK Atene ha vissuto finora una fase a gironi difficile e si trova nelle ultime posizioni della classifica di Champions League. La squadra di Marko Nikolic è stata battuta 5-1 dal Manchester City nell'ultima partita europea e ha faticato a trovare continuità nelle competizioni continentali.

Il Real Madrid, al contrario, arriva in Grecia in grande forma. Ha vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni, tra cui il 4-1 sull'RB Leipzig in Champions League e il sofferto 2-1 sul Barcellona nella Liga durante il fine settimana.

Leggi anche: Jose Mourinho rompe il silenzio sulla polemica legata a Kylian Mbappe e alla Cina: l'allenatore del Real Madrid difende la risposta di «grande classe»

Mbappe è stato al centro di notevoli attenzioni fuori dal campo questa settimana dopo le sue controverse dichiarazioni su un meme circolato sui social, che hanno spinto sia il giocatore sia il club a scusarsi. In campo, però, Mourinho si aspetta che la squadra resti concentrata sull'obiettivo di ottenere un altro risultato in Europa.

Trent Alexander-Arnold continua ad avere un ruolo marginale al Bernabeu, con appena sei presenze nella Liga in questa stagione. Il nazionale inglese è la terza scelta di Mourinho nel ruolo di terzino destro ed è entrato in campo soltanto nei minuti finali della recente vittoria nel Clasico.

Con il Real Madrid quarto nella classifica di Champions League e l'AEK Atene nel pieno della zona retrocessione, la posta in palio è chiara per entrambe le squadre.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni AEK Atene - Real Madrid

4-1-3-2
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJ. MarioJ. MarioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerA. CarrerasA. CarrerasA. TchouameniA. TchouameniB. DiazB. DiazA. GulerA. GulerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Atene

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

Stato di forma

AEK

AEK - Forma

SHK
S3-1
MCI
S5-1
PAT
V5-0
PAO
S3-1
PAO
S2-0
Gol segnato (subito)
8/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol segnato (subito)
17/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

AEK AtenePareggioReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
2
FIN
Champions League
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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