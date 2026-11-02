AEK Atene-Real Madrid: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Il Real Madrid in gran forma mette alla prova un'AEK in crisi

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Il Real Madrid va all'Allwyn Arena di Atene per affrontare l'AEK Atene in Champions League. La squadra di Jose Mourinho punta a proseguire il suo ottimo momento in Europa.

L'AEK Atene ha vissuto finora una fase a gironi difficile e si trova nelle ultime posizioni della classifica di Champions League. La squadra di Marko Nikolic è stata battuta 5-1 dal Manchester City nell'ultima partita europea e ha faticato a trovare continuità nelle competizioni continentali.

Il Real Madrid, al contrario, arriva in Grecia in grande forma. Ha vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni, tra cui il 4-1 sull'RB Leipzig in Champions League e il sofferto 2-1 sul Barcellona nella Liga durante il fine settimana.

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Mbappe è stato al centro di notevoli attenzioni fuori dal campo questa settimana dopo le sue controverse dichiarazioni su un meme circolato sui social, che hanno spinto sia il giocatore sia il club a scusarsi. In campo, però, Mourinho si aspetta che la squadra resti concentrata sull'obiettivo di ottenere un altro risultato in Europa.

Trent Alexander-Arnold continua ad avere un ruolo marginale al Bernabeu, con appena sei presenze nella Liga in questa stagione. Il nazionale inglese è la terza scelta di Mourinho nel ruolo di terzino destro ed è entrato in campo soltanto nei minuti finali della recente vittoria nel Clasico.

Con il Real Madrid quarto nella classifica di Champions League e l'AEK Atene nel pieno della zona retrocessione, la posta in palio è chiara per entrambe le squadre.

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