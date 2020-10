Adrien Silva alla Sampdoria, è ufficiale: contratto fino al 2022

Adrien Silva arriva alla Sampdoria a parametro zero: l'ex Leicester ha firmato un contratto con i blucerchiati fino al 2022.

Rinforzo a centrocampo per la dopo l'addio di Vieira: ufficiale l'acquisto di Adrien Silva, centrocampista 31enne reduce dall'esperienza in Premier League con il . Il giocatore ha messo la firma sul proprio contratto.

Questo il comunicato del club blucerchiato: il giocatore arriva in dopo aver risolto il proprio contratto con la società inglese.

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva (nato ad Angoulême, , il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022".

Colpo low cost dunque per la squadra di Ferrero: Silva era arrivato in Premier League nel 2017 dopo aver vestito la maglia dello Lisbona, nell'ultima stagione ha giocato invece in in prestito al .