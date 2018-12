Adriano si dà al cinema: pronto un documentario sulla vita dell’Imperatore

L’ex attaccante di Parma, Inter e Roma reciterà anche in una commedia. Adriano ha firmato un contratto con una casa di produzione brasiliana.

Una vita di successi ed eccessi. Una storia da raccontare. Dopo una carriera costellata da salite e discese nel mondo del calcio, Adriano ha deciso ora di cimentarsi con il cinema.

Un documentario autobiografico e una commedia. Queste le prime esperienze da attore che l’Imperatore dovrà affrontare, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’ex attaccante di Parma, Inter e Roma, ha infatti firmato un contratto con la casa di produzione brasiliana ‘Bananeira Filmes’. Il debutto sul grande schermo di Adriano è previsto per il 2020, quando il documentario incentrato sulla sua vita sarà ultimato.

Un racconto completo, con il brasiliano che ha promesso di mettersi a nudo. Dai problemi di alcolismo e depressione a seguito alla morte del padre, alle vittorie sul campo. Adriano racconterà ogni lato della sua vita.

Una commedia, il secondo progetto. Con l’ex attaccante che dovrebbe ricoprire un ruolo da protagonista anche in questa pellicola, per la quale non è ancora stata annunciata alcuna data del debutto.

A 36 anni, Adriano ha deciso dunque di chiudere definitivamente la prima pagina calcistica della sua vita, scegliendo di mettersi alla prova con una nuova carriera.