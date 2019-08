Adrián dalle stalle alle stelle: in 10 giorni da svincolato a protagonista nella Supercoppa europea

Favola calcistica per Adrián: ingaggiato da svincolato dal Liverpool, si è ritrovato titolare nella Supercoppa Europea ed è stato decisivo ai rigori.

Lo sport e il calcio in particolare talvolta sa regalare delle piccole favole ai suoi protagonisti. Questo è quanto capitato allo spagnolo Adrián , portiere di riserva del , che in 10 giorni si è ritrovato da svincolato a titolare nella Supercoppa Europea contro il , nella quale ha avuto un ruolo da protagonista assoluto.

Con DAZN segui l'FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

📆 August 4, 2019 - Without a club

📆 August 14, 2019 - Starts for Liverpool in the #SuperCup



An amazing 🔟 days for Adrian! 🙌 pic.twitter.com/tazBCjvA1J — Goal (@goal) August 14, 2019

L'estremo difensore classe 1987, dopo 6 stagioni con la maglia del , era rimasto svincolato a giugno. Ad agosto, esattamente il 6, arriva per lui la prima bella notizia: il Liverpool campione d'Europa decide di ingaggiarlo come vice-Alisson.

Sabato 10 agosto arriva la seconda: Alisson si fa male nel corso del match contro il City e Klopp deve affidarsi a lui. Arriva così prima il debutto ufficiale in maglia Reds in Premier League, quindi la gioia di giocarsi da titolare, alla Vodafone Arena di Istanbul, il primo importante trofeo della stagione.

Ma non basta: dopo essersi messo in luce con alcune belle parate durate i 120' minuti, Adrián è stato decisivo ai rigori neutralizzando il tiro centrale e non irresistibile di Abraham. Per l'ex portiere degli Hammers una vera favola sportiva, tutta concentrata in 10 giorni densi per lui di grandi soddisfazioni.