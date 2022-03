Adrian Cannavaro in finale col Sassuolo al 'Viareggio': è il figlio di Paolo e nipote di Fabio

E' tutto pronto per l'ultimo atto del Torneo di Viareggio che oggi decreterà il vincitore dell'edizione numero 72.

A contendersi il titolo saranno la rivelazione Alex Transfiguration e il Sassuolo. Comunque andrà finire, per una delle squadre si tratterà della prima affermazione all'interno dell'albo d'oro della competizione.

A guidare il Sassuolo sul rettangolo verde nella sfida decisiva che vale il trofeo ci sarà il difensore, nonché capitano neroverde, Adrian Cannavaro.

Nessun caso di omonimia all'orizzonte, bensì un diretto legame di sangue: Adrian, infatti, è figlio dell'ex difensore di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro, nonché nipote di Fabio, Campione del Mondo e Pallone d'Oro nel 2006.

Per il classe 2004, quello andato in scena sino a questo momento è stato un Torneo di Viareggio di grande spessore che lo ha consacrato tra gli elementi di spicco della manifestazione, trovando anche la via del goal in due occasioni. Non male per un difensore, proprio come il padre e lo zio.