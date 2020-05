L'ADO Den Haag promuove Cain Seedorf: primo contratto da professionista

Messosi in luce nelle giovanili, uno dei nipoti di Seedorf viene promosso dall'ADO Den Haag: "Ho lavorato a lungo per questo obiettivo".

In Eredivisie sbarca Cain Seedorf. Il cognome vi suggerisce qualcosa? Non sbagliate: è parente di Clarence, per la precisione uno dei nipoti. E, a 20 anni, ha appena firmato il suo primo contratto da professionista con l'ADO Den Haag.

Seedorf jr. militava nello Jong ADO Den Hag, la formazione riserve del club dell'Aia, dove nella stagione in corso ha messo a segno 3 reti in 16 presenze. Di professione fa l'attaccante e, da oggi, farà parte a tutti gli effetti della rosa della prima squadra gialloverde.

Come comunicato dall'ADO, Seedorf ha firmato un contratto di un anno, valido fino al 30 giugno del 2021. Era arrivato nel club lo scorso anno, proveniente dalle giovanili dell'Heerenveen, dopo aver fatto parte anche dell' .

"Posso solo essere felice. Ho lavorato a lungo e duramente per questo obiettivo. Questo è un momento meraviglioso”.

Queste le prime parole di Seedorf appena firmato il contratto con l'ADO Den Haag. Cain, dunque, è diventato grande. Come lo zio e pure come un altro dei nipoti di Clarence, ovvero Quentin, che da luglio 2019 milita nella rosa dei polacchi dello Zaglebie Sosnowiec.