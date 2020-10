Infortunio muscolare per Alexis Sanchez: salta il derby?

Alexis Sanchez avrebbe rimediato un guaio muscolare nella gara tra il Cile e la Colombia. Atteso un comunicato da parte dell'Inter.

Allarme dal per l': come riportato da 'ADN Deportes' e confermato da Goal, Alexis Sanchez ha rimediato un infortunio muscolare durante la gara tra la propria Nazionale e la . La sua presenza nel derby è a forte rischio. Atteso nelle prossime ore un comunicato del club nerazzurro.

Domani rientra ad Appiano Gentile, secondo l'Inter non dovrebbe essere nulla di grave, ma ovviamente si aspetterà domani dopo alcuni controlli, prima di dare un giudizio definitivo.

Per l'Inter sarebbe un grosso problema, soprattutto in questa fase della stagione e in questo momento di forma di Alexis Sanchez, che nella prima parte di campionato ha già dimostrato di essere uno dei più in forma della squadra di Conte.

Sempre secondo quanto riportato dal Cile, Sanchez potrebbe saltare anche l'esordio in dell'Inter, contro il Mönchengladbach.

Non è ancora chiaro il tipo di infortunio che avrebbe accusato Sanchez durante la partita contro la Colombia. Si attende solo chiarezza dall'Inter con un annuncio ufficiale.