Adli, addio alla Francia: il centrocampista del Milan sceglie la nazionale algerina

Il centrocampista del Milan verrà convocato dall'Algeria, come detto dal vice allenatore della nazionale: addio alla Francia.

Yacine Adli sta vivendo una stagione molto dura: acquistato dal Milan due anni fa, è stato lasciato in prestito al Bordeaux per una stagione. Nonostante la squadra francese sia retrocessa, è figurato tra i migliori in campo. Motivo per cui, arrivato a Milano la scorsa estate, i tifosi si aspettavano di vederlo spesso in campo.

Invece, il feeling con Pioli non sembra esser mai sbocciato: pochissime presenze, scampoli di partita, l'esclusione dalla lista Uefa. Non quanto sicuramente sperava Adli, che non gioca dal 4 marzo, quando scese in campo per soli 7 minuti nella partita persa dal Milan con la Fiorentina.

Adli giocato solo 5 volte, per un totale di 121 minuti: molto poco insomma, per un centrocampista che era nel giro della nazionale francese.

Era perché ora, dopo una stagione decisamente opaca, il centrocampista classe 2000 cambierà nazionalità.

Adli ha infatti sia il passaporto francese che quello algerino e opterà per la nazionale maggiore del paese nordafricano, dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili con la Francia.

A comunicarlo è il vice allenatore dell'Algeria, Salah-Bey Abboud, che ha spiegato che il giocatore, che era stato convocato dall'Under 16 all'Under 20 con la Francia, ora cambierà nazionalità.

Per l'Algeria è sicuramente un grande "acquisto" da affiancare ad altri talenti come Bennacer e Mahrez, per Adli la certificazione del fatto che la convocazione con la Francia, allo stato attuale delle cose, era davvero impossibile.