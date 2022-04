Adidas lancia la quarta maglia della Juventus 2022/23: calcio e street art

Il video è suggestivo e lancia subito un messaggio chiaro: che sia su un rettangolo verde o sui muri, l'arte è sempre arte. Quando incontra il calcio, poi, diventa speciale. E' quanto accaduto sulla quarta maglia della Juventus per la stagione 2022/23, presentata da Adidas prima del termine del campionato 2021/22.

Una mossa a cui il colosso dell'abbigliamento sportivo ha abituato nel corso degli anni, ma che comunque sorprende sempre: nel caso della maglia del club bianconero, a lasciare a bocca aperta è l'abbinamento cromatico ben al di là dei canoni convenzionali.

QUARTA MAGLIA JUVENTUS 2022/23: IL CALCIO INCONTRA LA STREET ART

"Un nuovo simbolo di ciò che siamo, di quel che possiamo diventare", recita il video presente sul canale YouTube della Juventus.

La maglia della Juventus, già presente e acquistabile in anteprima negli store del club e di Adidas, è il frutto dell'innovazione portata dalla partnership tra la Vecchia Signora e lo street artist brasiliano Eduardo Kobra, e di quest'ultimo riprende lo stile.

Si tratta di motivi kaleidoscopici con diverse tonalità di azzurro e blu, con note di bianco e arancione. Insomma, geometrie, ma anche profondità esaltata dai colori brillanti.

QUARTA MAGLIA JUVENTUS 2022/23: DOVE ACQUISTARLA

La quarta maglia della Juventus 2022/23 si può acquistare sullo store Adidas in tre versioni: Uomo, Donna o Ragazzo.

E' inoltre possibile personalizzare la maglia con nome e numero a scelta o selezionare uno dei giocatori in lista.

YouTube

QUARTA MAGLIA JUVENTUS 2022/23: QUANDO VIENE INDOSSATA

La nuova maglia della Juventus esordirà all'Allianz Stadium in anteprima sabato 15 aprile 2022, in occasione del match tra il club bianconero e il Bologna, in programma alle ore 18:30.