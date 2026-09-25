adidas presenta la maglia dell'Argentina per l'ultima partita in nazionale di Lionel Messi

Adidas ha presentato ufficialmente una collezione dedicata all'Argentina per celebrare la leggendaria carriera di Lionel Messi con la nazionale. Il pezzo forte della collezione è la maglia in edizione speciale che l'Albiceleste indosserà durante l'ultima di Messi in nazionale, il 6 ottobre.

Ideata per celebrare un momento cruciale nella storia del calcio, la divisa su misura unisce innovazione ad alte prestazioni a profondi omaggi simbolici sia al Paese che alla sua icona più grande.

Il design della maglia si concentra su una reinterpretazione moderna del Sol de Mayo, uno dei simboli nazionali più iconici dell'Argentina, che si estende su tutta la parte anteriore e posteriore del busto. La classica combinazione di colori azzurro cielo e bianco è impreziosita da dettagli dorati di alta qualità sullo stemma della federazione, sui bordi e sui numeri dei giocatori, a celebrazione dei trofei e dei traguardi storici che hanno caratterizzato il percorso internazionale di Messi.

In un raro gesto di distinzione, il tradizionale logo adidas Performance è stato sostituito dal logo personale di Messi. Il tocco finale è l'iconico numero 10 incorniciato da rami di alloro e dal Sol de Mayo.

La maglia incorpora la più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas. Realizzata con mappatura corporea 3D e tessuti elasticizzati specifici, la divisa ottimizza la ventilazione e la gestione dell'umidità in condizioni di elevata intensità. Pannelli traforati con le tre strisce e zone in mesh strategiche sono integrate per massimizzare la circolazione dell'aria e il comfort in campo.

Oltre alla divisa da gioco, adidas lancia una capsule collection completa Messi x Argentina per offrire ai tifosi ulteriori modi per celebrare la sua eredità. La collezione include una linea pre-partita con grafiche audaci ispirate alla bandiera argentina. Questa linea di abbigliamento ispirata alla cultura calcistica traduce il linguaggio del design in silhouette lifestyle per l'uso quotidiano.

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