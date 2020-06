Adesso è ufficiale: sospensione definitiva del Campionato Primavera

Il Consiglio di Lega ha ufficialmente sospeso oggi, in maniera definitiva, il Campionato Primavera 1. Ripartire sarebbe stato troppo complicato.

Le formazioni Under 19 che partecipano al Campionato Primavera 1 possono da oggi reputarsi ufficialmente in vacana, in modo forzato. Il campionato è stato infatti definitivamente sospeso.

"Il Consiglio di Lega del 16 giugno 2020, vista la delibera dell'Assemblea della Lega del 21 aprile 2020; visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"; considerate le condizioni di incertezza conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19; ritenuta l'esigenza di tutela della salute dei giovani; delibera di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Primavera 1 TIM Trofeo Giacinto Facchetti 2019/2020".

Nessuna comunicazione sui verdetti. Quindi, al netto di nuove comunicazioni ad oggi poco probabili, i titoli non sono stati assegnati.

L' prima dello stop comandava il campionato con 48 punti, tre in più del e nove in più dell' .