Adebayor 'diventa' una via in Togo: "La storia è stata fatta"

La città di Lomé ha deciso di dedicare a Emmanuel Adebayor una via: "Non è una cosa piccola, sono davvero onorato".

Vedersi dedicare una via non è una cosa che capita tutti i giorni. Per questo Emmanuel Adebayor ha deciso di condividere questa notizia con tutti i suoi fans, entusiasta del fatto di essersi visto assegnare una strada a Lomé, sua città natale in Togo.

Attualmente centravanti dell'Istanbul Başakşehir, club in testa alla Super Lig turca a pari punti con il , l'ex attaccante di e , tra le altre, ha infatti mostrato al mondo una foto della 'Rue Adebayor' attraverso un tweet.

"Non è una cosa piccola, la storia è stata fatta. Questo segno resterà e prometto di tenervi per sempre nel mio cuore. Sono davvero onorato, grazie".

SEA, ...Ce n’est pas quelque chose de petit, l’HISTOIRE a été faite. Tout comme ce signe restera, je promets de vous garder dans mon coeur, pour toujours. Je suis vraiment honoré, Merci ❤️❤️❤️🇹🇬🇹🇬🇹🇬😍😍😍👏🏾👏🏾👏🏾🤗🤗🤗 pic.twitter.com/LdTt4P4N6X — Emmanuel Adebayor (@E_Adebayor) May 11, 2019

Un riconoscimento importante che arriva a pochi giorni dalla gara più delicata del campionato. Domenica 19 maggio Galatasaray e Istanbul Başakşehir si affronteranno infatti in quella che, a due giornate dal termine, è la sfida decisiva per l'assegnazione del titolo. Un appuntamento al quale Adebayor arriverà con una carica speciale, pronto a festeggiare la sua nuova targa a suo di goal.