Addio De Rossi, i tifosi della Roma a Londra per stanare Baldini: "Verme!"

Non accenna a placarsi la rabbia dei tifosi della dopo la scelta della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi.

Ieri la contestazione è durata per tutta la giornata tra striscioni e cori pesanti contro il presidente Pallotta, Baldissoni e Franco Baldini tanto che nel pomeriggio di mercoledì De Rossi ha incontrato un gruppo di ultras davanti a Trigoria.

Il capitano, accompagnato dal direttore sportivo Massara e dall'allenatore Ranieri, ha ovviamente ringraziato i tifosi per il sostegno e cercato di calmare gli animi. Senza troppo successo a quanto pare.

Stanotte infatti, come riporta 'forzaroma.info', la contestazione è arrivata addirittura fino a Londra dove risiede Franco Baldini.

Il dirigente, ritenuto molto vicino al presidente Pallotta e da sempre suo consigliere, viene visto dai tifosi come uno dei maggiori responsabili dell'addio di De Rossi ma anche di Totti. Chiaro in tal senso lo striscione esposto a Londra.

Il clima intorno alla Roma, insomma, resta pesantissimo. A tirare in ballo Baldini, secondo 'Leggo', sarebbe stato Claudio Ranieri durante il colloquio di ieri con gli ultras.

"Ma dove devo restare? Qui non resto. Non dovete prendervela con chi lavora a Trigoria. Qui decide tutto testa grigia a Londra (Baldini) e di chi sta in America. Non possiamo fare altro”.