Addio De Rossi, Floro Flores attacca la Roma: "Mandato via come l'ultimo arrivato"

Floro Flores critica la dirigenza della Roma per come è stato annunciato l'addio di De Rossi: "Si parla sempre di bandiere e poi... ".

Tantissimi messaggi di stima nei suoi confronti e anche qualche polemica. L'annuncio dell'addio di Daniele De Rossi alla a fine stagione ha finito per attivare sui social diversi calciatori e amici del centrocampista giallorosso.

E se molti sono stati i post ricchi di elogi e complimenti per la carriera di De Rossi, a scrivere un messaggio contro il club giallorosso ci ha pensato Floro Flores. L'attaccante della Casertana, con un lungo trascorso in , ha infatti criticato i modi con i quali la Roma ha deciso di annunciare il divorzio da una bandiera come De Rossi.

"Si parla sempre di bandiere...poi arriva qualcuno che non sa nemmeno dove si trova la città di roma e ti manda via come se fossi l'ultimo arrivato".

Un attacco abbastanza diretto a tutta la dirigenza giallorossa, rea, secondo l'attaccante napoletano, di essere stata poco rispettosa nei confronti del suo capitano. Dopo 18 anni trascorsi a difendere la maglia della Roma, Floro Flores si aspettava infatti un addio ben diverso per De Rossi.