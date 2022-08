Addii illustri e nuovi acquisti: il Napoli pronto a iniziare un altro ciclo

La squadra azzurra ha cambiato pelle, salutando calciatori che hanno dato tanto alla piazza partenopea e decidendo di puntare su volti nuovi.

Quella del 2022 è stata un'estate di rinnovamento totale per il Napoli. La squadra azzurra ha detto addio ad alcuni dei protagonisti più importanti delle ultime stagioni, decidendo di puntare su volti nuovi.

Un cambiamento che ha avuto dei costi molto alti sul piano emotivo, basti pensare alle lacrime versate sugli spalti per l'ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli prima del trasferimento a Toronto a parametro zero, o alla lettere strappalacrime scritta da Dries Mertens ai tifosi azzurri antecedente al suo passaggio al Galatasaray.

Momenti duri la piazza napoletana li ha vissuti al momento dell'addio di Kalidou Koulibaly, venduto per 40 milioni al Chelsea. Una cessione, quella del senegalese, che ha lasciato un vuoto da colmare nel reparto arretrato azzurro e nel cuore dei sostenitori napoletani.

A salutare sono stati anche Malcuit, Ghoulam e il portiere Ospina. Giocatori magari meno appariscenti dei tre sopracitati, ma comunque importanti nelle dinamiche di gioco e di spogliatoio degli azzurri.

Ma per quanto i sentimenti contino, nel calcio a volte c'è bisogno di cambiare. Il ciclo del Napoli, iniziato intorno alla stagione 2013/2014 era ormai arrivato alla sua conclusione.

Dopo la vittoria di due Coppe Italia e una Supercoppa, il record di punti e sullo sfondo sempre il sogno di riportare in Campania lo Scudetto, Aurelio De Laurentiis ha deciso di intraprendere un'altra strada.

Ingaggi bassi e qualità elevata. Questa la linea stabilita dal patron partenopeo, che nel corso della sessione di mercato estiva ha consegnato a Luciano Spalletti parecchi volti nuovi.

Tra questi spiccano l'impronunciabile trequartista georgiano Khvicha Kvaratskhelia, il difensore coreano Kim Min-Jae, l'esterno uruguaiano Matias Olivera e gli innesti in attacco di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Da sistemare per il Napoli resta la questione portiere: i nomi più caldi sono quelli di Keylor Navas e Kepa, mentre sembra essere rientrata la frattura con Meret.

Spinosa anche la situazione di Fabian Ruiz. Il centrocampista è uno degli uomini di maggiore qualità della squadra di Spalletti, ma sembra anche lui sul piede di partenza destinazione PSG.

I nuovi innesti, affiancati a calciatori che fanno parte della rosa del Napoli da diverse stagioni come Victor Osimhen, Hirving Lozano, Piotr Zielinski e Mario Rui, sono chiamati a un compito non facile, ovvero sia non far rimpiangere i partenti e mantenere il Napoli nelle zone più nobili di classifica.

A dirci se l'operazione di rinnovamento e svecchiamento del Napoli voluta dal vulcanico De Laurentiis sia stata più o meno azzeccata sarà come sempre il campo. C'è solo da aspettare, la nuova stagione è alle porte.