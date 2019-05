Adani, telecronaca con frecciate ad Allegri? "Un terzino che spinge e crossa, strano"

Sui social non sono passati inosservati alcuni commenti di Lele Adani durante Barcellona-Liverpool: sembrano delle stoccate al 'nemico' Allegri.

I primi 45 minuti di - , semifinale di andata di , sono stati caratterizzati da tante giocate importanti da parte di entrambe le squadre e da tanti capovolgimenti di fronte.

Un ritmo che ha coinvolto i due telecronisti di Sky Sport ai quali è stata affidata la telecronaca, ossia Riccardo Trevisani e Lele Adani, presente come seconda voce accanto al commentatore principale.

Sui social network sono però non sono passate inosservate alcune considerazioni da parte dell'ex difensore, interpretate dagli utenti del web come delle risposte indirette allo screzio avuto sabato sera con Massimiliano Allegri, tecnico della , al termine del match contro l' .

Tra questi, un commento sulla prestazione di Jordi Alba, uno dei migliori in campo. Proprio riferendosi alla prestazione dello spagnolo, Adani si è lasciato andare a questa esternazione:

"Un terzino che crossa, strano...".

È sembrato un richiamo ad un passaggio della clamorosa litigata di sabato sera tra Allegri e Adani, in cui era esplosa in tutto il proprio fragore la visione opposta dei due sul gioco del calcio: da una parte vincere, dall'altra farlo giocando bene.

"Se vogliamo giocare bene metto ali come terzini, i centrocampisti tutti di qualità e via dicendo. Giocheremo bene, ma poi arriviamo terzi e ci si lamenta".

Dopo il litigio di sabato e il continuo botta e risposta a distanza dei giorni successivi, insomma, la diatriba Adani-Allegri pare non avere fine. Anche se in campo ci sono Barcellona e Liverpool, e non la Juventus.