Adani è sicuro: "I Sacchi e i Sarri esistono, guardate come gioca l’U20 della Nuova Zelanda"

Adani torna a parlare anche dell'importanza della teoria nel calcio: "Bielsa non si misura con i trofei ma con l’eredità che lascia dove lavora".

Il bel gioco, le idee, l'essere vincenti. Lo studio, la preparazione, il confronto. Questi i principali temi toccati da Daniele Adani in un'intervista per 'la Repubblica', nella quale l'ex calciatore è tornato anche sull'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Spaziando dal ritorno dell'ex tecnico del in all'elenco degli allenatori che lo divertono di più - da Guardiola a Baldini della Carrarese - Adani ha ribadito ancora una volta un concetto che gli è caro, l'importanza delle idee, e lo ha fatto commentando l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del .

"È meno faticoso connotare Sacchi e Sarri come eccezioni, anziché rinnovarsi e seguirli. Ma i Sacchi e i Sarri nel mondo esistono. Ovunque. Guardate come gioca l’U20 della Nuova Zelanda. Avere cultura difensiva non vuol dire essere difensivisti. Sarri e Giampaolo sono due cultori del lavoro sulla linea difensiva. Il catenaccio, dipende dove lo fai. Il Milan di Sacchi nella metà campo avversaria. Dominio, proposta, il termine giusto è: un calcio del protagonismo".

Concetto ribadito poi parlando anche dell'assist di Alexander-Arnold per Origi nella semifinale di contro il . Una giocata 'da strada' che dimostra come le idee dei nuovin tecnici abbiano cambiato il gioco del calcio.

"Ci ridono dietro se parliamo delle diagonali dei terzini. Il ruolo è cambiato. Alexander-Arnold manda il in finale con una giocata da strada, da oratorio, su corner, non con una copertura. Palleggiano più i terzini che i centrocampisti centrali. A certi livelli va preteso questo. Non esiste più una squadra che gioca bene senza coinvolgere il portiere. Palleggi all’indietro, porti nella tua area gli avversari e li scopri alle spalle".

Alla domanda invece se la teoria renda il calcio meno semplice, aspetto del quale aveva discusso anche con Allegri, Adani ha preso come esempio la carriera di Marcelo Bielsa. L'argentino non ha infatti mai vinto molto ma nonostante ciò è ricordato come un maestro.

"La teoria è l’anticamera della pratica. I calciatori eseguono teorie. Scopo del calcio è emozionare. Bielsa non si misura con i trofei ma con l’eredità che lascia dove lavora".

Una battuta, infine, sull'attenzione che anche chi commenta le partite ora deve porre nel proprio lavoro. L'analisi dei giovani talenti e lo studio del gioco per Adani è infatti alla base del suo nuovo ruolo da opinionista.