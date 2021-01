"Adama Traoré è il mio giocatore ideale": ma nel 2020 non ha mai segnato

Ha stupito Cutrone, viene considerato il giocatore più veloce del mondo, ma Adama Traoré non segna mai: l'ultimo goal in campionato risale al 2019.

A guardarlo pare un bodybuilder, più che un calciatore. Dribbla e scatta che è un piacere. Secondo l'ex compagno Carles Gil, "nessun dubbio: è il più veloce del mondo". Patrick Cutrone dice invece: "Il mio giocatore ideale avrebbe la sua velocità e il suo fisico. Mai visto un giocatore così. Una volta ho provato a portargli via palla, ma è impossibile". C'è solo un piccolo problema: Adama Traoré non segna praticamente mai.

L'hype nei confronti dell'esterno del Wolverhampton è cresciuto in maniera esponenziale. E pure parallela ai suoi muscoli, se vogliamo. Man mano che il suo corpo si gonfiava, le prestazioni in campo lo piazzavano sotto i riflettori della gloria. La convocazione con la nonostante le origini maliane, l'interesse del e di altre grandi europee, le copertine. E, di pari passo, un Wolverhampton in stile portoghese sempre più consolidato nella parte medio-alta della classifica di Premier League.

A fare la differenza, nel 2020 conclusosi da poche ore, sono state però le reti di Raul Jimenez, di Diogo Jota e pure di Pedro Neto, scarto della Lazio rinato in Inghilterra. Non quelle di Traoré. Rimasto completamente a secco, perlomeno in Premier League, per un anno intero dopo aver chiuso col piede giusto il 2019 (4 centri da ottobre a dicembre).

La sua ultima rete in campionato risale a... un anno e quattro giorni fa. 27 dicembre 2019. Wolverhampton- passava dallo 0-2 del primo tempo all'incredibile 3-2 finale per la banda di Nuno Espirito Santo. E a dare il la alla rimonta era proprio Traoré, che al 10' della ripresa prendeva palla sulla trequarti, avanzava verso l'area del City e scaricava un'imprendibile rasoiata alle spalle di un sorpreso Ederson.

Da quel giovedì sera, Traoré non è più andato a segno in Premier League. Zero goal in tutto il 2020. Ci ha provato, perché le sue attitudini sono notoriamente esplosive e offensive, ma senza successo. Leggermente meglio, ma non troppo, è andata in : lì una rete lo spagnolo l'ha trovata, il 27 febbraio del 2020, ma inutile, se è vero che il Wolverhampton è uscito sconfitto per 3-2 sul campo dell' .

"Il più veloce giocatore del mondo", quello a cui "portar via palla è impossibile", ha dunque qualche problemino con le porte avversarie. Nel 2020 ha giocato 34 partite in Premier League e non ha segnato nemmeno una volta. E il conto sale a 35 con l'ultima del 2019, due giorni dopo l'impresa contro il Manchester City. Non è un record, ma nemmeno una statistica particolarmente invidiabile.