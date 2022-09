L’attaccante e capitano dell’Ungheria, alle ultime presenze in nazionale, segna una rete pazzesca sull’imbeccata di Szoboszlai.

Già da Euro 2020 l’Ungheria si è dimostrata un osso duro anche per le nazionali più blasonate e forti, e anche in Nations League i magiari allenati da Marco Rossi hanno confermato questa impressione. Andando persino in vantaggio in casa della Germania, a Lipsia.

Alla Red Bull Arena gli uomini di Flick sono stati sorpresi poco dopo il quarto d’ora del primo tempo nel match della 5ª giornata, con un goal che raramente si è visto ad alti livelli. Un colpo di tacco volante su corner.

Imbeccato da Szoboszlai, sempre preciso nel battere il calcio d’angolo da sinistra, Adam Szalai ha anticipato tutti tagliando sul primo palo e col tacco volante ha messo la palla sul palo opposto, sorprendendo tutta la difesa tedesca e ovviamente anche ter Stegen, il cui tuffo è stato inutile.

Un goal storico per l’attaccante del Basilea, che per anni ha giocato in Germania tra Schalke 04 e Mainz tra le altre: è il capitano della nazionale ungherese e dopo questi impegni di Nations League si farà da parte per lasciar spazio ai più giovani. Se questo dovesse essere l’ultimo goal, insomma, lo ha fatto in grande stile.

Una rete che peraltro ricorda molto quella storica di Roberto Mancini segnata oltre vent’anni fa contro il Parma quando vestiva la maglia della Lazio. Per idea, per spunto, per intuizione. E anche se Szalai non ha la sua tecnica, il paragone non può che lusingare il magiaro. Che ha deciso il match di Lipsia e regalato un altro successo di prestigio.