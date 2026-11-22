Come vedere AD Ceuta FC-Almeria con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga2 - Game Week 15 23 nov 2026 - 14:30 Estadio Alfonso Murube

Il Ceuta ospita l’Almeria all’Estadio Alfonso Murube in una sfida di Segunda División tra una squadra della parte bassa della classifica e una della parte alta.

La squadra di Sergio Lobera attraversa un periodo difficile. Ha perso quattro delle ultime cinque partite e la sconfitta più recente è arrivata il 15 novembre, per 2-0, sul campo del Tenerife.

Anche i goal scarseggiano. Il Ceuta ne ha segnati soltanto tre in quelle cinque partite e ne ha subiti undici: il pubblico di casa vorrà vedere maggiore solidità difensiva.

L’Almeria arriva in condizioni decisamente migliori sotto la guida di Garcia Pimienta. Non perde da cinque partite, nelle quali ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, e il 14 novembre ha battuto l’Andorra per 2-1.

Gli ospiti hanno anche dimostrato di saper ottenere risultati in trasferta: in questa serie di partite hanno vinto 1-0 sul campo del Girona e ottenuto una vittoria in Coppa del Re sul campo del Castellonense.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Ceuta-Almeria. Aggiorneremo questa pagina non appena saranno confermati un canale TV o una diretta streaming.

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