Acr Messina-Palermo dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Ritorna il derby tra ACR Messina e Palermo, si gioca a Vibo Valentia: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Ritorna il derby siciliano tra Messina e Palermo. Sabato 4 settembre, alle 17.30, biancoscudati e rosanero si affronteranno in una gara valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C.

Il Messina è reduce dall'esordio choc contro la Paganese: in vantaggio per due reti, si è vista raggiungere all'ultimo secondo (prima la rete di Piovaccari, poi quella di Castaldo). La formazione di Sullo, dunque, cercherà subito di rifarsi.

Il Palermo, invece, cerca continuità dopo il bel successo all'esordio contro il Latina (2-0 con le reti di Floriano e Soleri). Entrambi le squadre hanno avuto una campagna acquisti decisamente frizzante e mirano ad un buon piazzamento playoff.

Sono 49 i derby tra ACR Messina e Palermo: 9 vittorie per i biancoscudati, 17 i pareggi, 16 le vittorie per i rosanero. L'ultima gara tra le due formazioni risale alla stagione 2006-07: successo al San Filippo per il Messina per 2-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Acr Messina-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ACR MESSINA-PALERMO

Il derby siciliano tra ACR Messina e Palermo si giocherà sabato 4 settembre alle 17.30. Il match si disputerà allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia e non allo stadio San Filippo di Messina per i ritardi nell'adeguamento dell'impianto peloritano.

Acr Messina-Palermo sarà visibile su Sky al canale Sky Sport (numero 251 e 254 del satellite) oltre che su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto al derby siciliano.

Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di non perdersi un match della propria squadra del cuore.

Acr Messina-Palermo sarà disponibile, in streaming, solo su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. All'estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports.

Verosimilmente Sullo manderà in campo i biancoscudati con il 4-3-1-2 con Lewandowski in porta, Morelli, Fantoni, Carillo e Sarzi Puttini in difesa. Simonetti, Fofana e Damian in mediana con Russo alle spalle di Adorante e Balde.

3-4-2-1, invece, per Filippi e il suo Palermo con Pelagotti in porta, Peretti, Lancini e Doda in difesa. Almici e Giron esterni, Luperini e De Rose interni, Floriano e Dall'Oglio alle spalle di Brunori.

ACR MESSINA (4-3-1-2): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Simonetti, Fofana, Damian; Russo; Adorante, Balde.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Doda; Almici, Luperini, De Rose, Giron; Floriano, Dall’Oglio; Brunori.